EURO 2024 kuraları çekildi... Yolunuz açık olsun

EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı. Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Play-Off C Yolu (Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan) ve Çekya ile eşleşti. Play-Off A yolunda Polonya- Estonya / Galler-Finlandiya, B yolunda ise İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna eşleşmeleri oynanacak.

14 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuva, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.