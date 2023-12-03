Kartal’da seçim günü

BEŞİKTAŞ, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçecek. 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak.

Toplam 21 sandıkta gerçekleştirilecek seçimde, 21 bin 219 üye oy kullanabilecek. Beşiktaş'ın yeni başkanlığı için eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışacak. Arat ile Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek. Dün gerçekleştirilen ve mevcut yönetimin 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemlerinin idari ve mali açıdan ibra edildiği genel kurul toplantısında Hasan Arat ile Serdal Adalı, birlik mesajı verdi. Adalı, Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. Adalı ile Arat'ın bir araya gelmesine, kongre üyeleri alkışlarla destek verdi.