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Haberler Spor Play-Off savaşı veren Aliağa ekibi bugün saat 15.30’da Anadolu Efes’i konuk edecek

Play-Off savaşı veren Aliağa ekibi bugün saat 15.30’da Anadolu Efes’i konuk edecek

HABER MERKEZİ
Play-Off savaşı veren Aliağa ekibi bugün saat 15.30’da Anadolu Efes’i konuk edecek

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkim'i bugün oldukça zorlu bir rakip bekliyor. İzmir ekibi bugün güçlü rakibi Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde son iki maçını kaybetmesine rağmen 9 haftada 5 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini koruyan Aliağa Petkimspor güçlü rakibini taraftarının da desteği ile devirerek iddiasını sürdürmek istiyor.

SAHASINDA YENİLMİYOR

Aliağa Petkim, bu sezon sahasında rakiplerine geçit vermedi. Deplasmanda 5 karşılaşmada sadece bir kez kazanan İzmir temsilcisi, sahasında oynadığı 4 maçı da kazanmayı bildi. Petkim, içerde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas, Tofaş ve Manisa BŞB gibi güçlü rakiplerini devirmeyi başardı. Yönetim kritik maçın bilet fiyatlarını öğrenci 50, tam 100 TL olarak açıkladı.

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