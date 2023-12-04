Altınordu’ya puan tesellisi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Vanspor FK'yla evinde öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, kazanamasa da haftalar sonra güçlü rakip önünde gelen puanla teselli buldu. Bu sezon sadece 2 galibiyet alan ve düşme hattından bir türlü kurtulamayan kırmızılacivertli ekip, ligde gol dahi atamadığı 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından aldığı beraberlikle 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı ve puanını 12'ye çıkardı. İzmir ekibi, bu sezon aldığı 6 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan takımları arasında bulunuyor.