  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu’ya puan tesellisi

Altınordu’ya puan tesellisi

İzmir ekibi, 3 maç sonra puanla tanışmayı başardı

HABER MERKEZİ
Altınordu’ya puan tesellisi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Vanspor FK'yla evinde öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, kazanamasa da haftalar sonra güçlü rakip önünde gelen puanla teselli buldu. Bu sezon sadece 2 galibiyet alan ve düşme hattından bir türlü kurtulamayan kırmızılacivertli ekip, ligde gol dahi atamadığı 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından aldığı beraberlikle 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı ve puanını 12'ye çıkardı. İzmir ekibi, bu sezon aldığı 6 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan takımları arasında bulunuyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA