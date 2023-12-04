Karşıyaka şaşırttı

FOTOĞRAF: DOĞANCAN BİNGÖL

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka üst üste 2 galibiyetin ardından evinde düşme hattında son sıradaki Kemerkent Bulvarspor ile berabere kalıp fırsat tepti: 0-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda tabelayı değiştemeyen Karşıyaka, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kazandığı haftada 23 puanda kalarak dördüncü sıraya geriledi. 1'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Karşıyakalı Enes'in şutu kaleci Furkan'da kaldı. 10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet'in ortasına Yasin Ozan'ın kafa şutu auta çıktı. 12'nci dakikada ev sahibinde Mustafa Durgun'un karşı karşıya şutunu kaleci Furkan ayaklarıyla çıkardı. 45'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Cenk Ahmet'in kullandığı serbest vuruş yan direkten döndü. 64'üncü dakikada kornerden gelen topta arka direkte Karşıyakalı Barış kale önünde bomboş pozisyonda topu üstten auta attı. 87'de Alpay'dan topu kapan Vural, kaleci Haydar ile karşı karşıya pozi,syonada şuıtunu çekti ancak Vural geçit vermedi. Maç başladığı gibi golsüz bitti.

TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Karşıyaka taraftarı, Bulvarspor ile oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın başlangıcından önce Alsancak'ta toplanarak stada hareket eden yeşilkırmızılılar, ilk düdükten önce tribündeki yerini aldı. Maçın başlamasıyla tezahüratlara bir dakika ara vermeyen taraftarlar, takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.

UMUT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka'da geçen hafta deplasmanda 3-2 kazanılan Efeler maçından farklı olarak ilk 11'de ileri uçta 2 değişiklik vardı. Maçtan 1 gün önce sakatlanıp kadrodan çıkartılan Fatih Taşdelen ve Aydın'da 11'de oynamasına rağmen devre arasında oyundan alınınca antrenmanlara çıkmayıp takımdan ayrılmak istediğini bildiren Emre Gemici'nin yerine Efeler'e 2 gol atan Yasin Ozan ile cezası biten Adem Büyük ilk 11'de sahaya çıktı. Emre Gemici kadroda yoktu.