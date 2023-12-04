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Haberler Spor Manisa BBSK'da Avrupa mesaisi! Çarşamba 19.00'da parkeye çıkacaklar

Manisa BBSK'da Avrupa mesaisi! Çarşamba 19.00'da parkeye çıkacaklar

FIBA Europe Cup’ta mücadele eden Manisa BBSK, Çarşamba günü parkeye çıkacak. Ege ekibinin Fransız temsilcisi BCM Gravelines ile oynacağı maç saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu’nda başlayacak.

İHA
Manisa BBSK’da Avrupa mesaisi! Çarşamba 19.00’da parkeye çıkacaklar

Manisa BBSK, FIBA Europe Cup'ta son 16 takım arasına kaldığı turnuvada M Grubu'ndaki ilk maçında Fransız temsilcisi BCM Gravelines'i 6 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak.

FIBA Europe Cup'ta ikinci tur heyecanı başlıyor. İlk turda grubunu lider olarak tamamlayıp, son 16 takım arasına kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, M Grubu'ndaki ilk maçta Fransız temsilcisi BCM Gravelines ile 6 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda karşılaşacak. Avrupa zaferi için daha parkeye çıkacak olan yeşil-beyazlı takım, maçın hazırlıklarına da Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde başladı.

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