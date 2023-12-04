Manisa havalı Altay yaralı

Trendyol 1. Lig'de dün oynanan Ege derbisinde ev sahibi Manisa FK, Altay'ı yenerek haftalar süren galibiyet hasretine son verdi: 3-0. 20'de Diallo soldan ceza alanına doldurdu. Altay ceza alanı içinde Ali'nin müdahalesi sonrası Ayberk yerde kaldı. Hakem itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi. 12'de penaltı atışını kullanan Lima, Manisa FK'yı 1-0 öne geçirdi. 30'da Kerim Frei'nin ceza alanı dışından şut denemesinde top çerçeveyi bulmadı. 2. yarının başında Manisa FK bir penaltı daha buldu. 46'da Diallo, ceza alanı içinde İbrahim Öztürk ve kaleci Eren ile mücadelesinde kendini yerde buldu.

KALECİ EREN FARKI ÖNLEDİ

Hakem Gürcan Hasova bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 47'de beyaz noktada topun başına geçen Lima bukez kaleci Eren'i geçemedi. 49'da Paixao öne çıkan kaleci Alperen'in üzerinden topu aşırtmak istedi. Ancak top yan direkten oyun alanına döndü. 51'de Kerim Frei'nin pasında Lima'nın şık vuruşunu kaleci Eren harika çıkardı. 58'de Ayberk soldan ortaladı. Topalli uygun pozisyondan yararlanamadı. 78'de Kerim Frei'nin serbest atışında arka dikekte Ayberk kafa ile topu ağlara gönderdi. 90+2'de Salih'in hatasında topu kapan Tabla maçın skorunu belirledi.

MANİSA 'İSTİKRAR' DEDİ

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ege derbisinde dün istikrarı seçti. Tecrübeli teknik adam Eyüp ile en son oynadıkları on birde hiç değişiklik yapmadı. Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta ikinci yarıda oyuna girdikten sonra kırmızı kart gören Gakpa ile sakatlığı süren Korenica dün kadroda yer almadı.

İKİ OYUNCU CEZALI DURUMUNA DÜŞTÜ

Altay dün Manisa FK karşısında 3 puanın yanı sıra iki oyuncusundan da oldu. İkinci yarıda Deniz Kadah gördüğü kartla 4 sarı karta ulaşırken, oyuna sonradan giren Murat Berkan da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deniz ve Murat Berkan gelecek hafta Bolu ile İzmir'de oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

ALTAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Altay'da yeni teknik patron Serkan Afacan, derbiye iki değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlılarda cezası sona eren Zeki ve sakatlığı geçen Marco Paixao dün on birde yerini aldı. Geçen hafta Çorum karşısında on birde forma giyer Eren Erdoğan ve Onur'un yerine Zeki ile Paixao forma giydi.

İBRAHİM TAKIMI ÇEKMEK İSTEDİ

Altay kaptanı İbrahim Öztürk maçın 10. dakikasında Manisa FK lehine verilen penaltı kararı sonrası oldukça sinirlendi. Kaptan İbrahim, Ali ile mücadelesinde yerde kalan Ayberk'in pozisyonunda penaltıya hükmeden hakem Gürcan Hasova'ya yoğun itirazı sonrası sarı kart gördü. Öfkesi dinmeyen 42 yaşındaki tı ki kaptan takımı sahadan çekmek istedi. İbrahim, Manisa FK'lı Lima'nın topu beyaz noktaya koyduğu sırada takım arkadaşlarına soyunma odasına gitmeleri yönünde el kol işaretleri yaptı. Ancak futbolcular sahada kalmayı tercih ederken Lima'nın penaltı atışı sonrası Manisa FK 1-0 öne geçti.