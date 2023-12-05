Menemen dışarıda kaplan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta inişli-çıkışlı günler geçiren Menemen FK, dış sahadaki performansıyla ayakta kalıyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklentilerin oldukça uzağında kalan sarı-lacivertliler, teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayırıp Yılmaz Vural ile yeni bir sayfa açmıştı. İzmir temsilcisi, bu sezon beklediği sonuçları alamasa da deplasmanda gösterdiği performans ile Play- Off yarışından kopmadı. Bu sezon dışarda 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 2 yenilgi alan İzmir ekibi, topladığı 22 puanın 16'sını dışarıdan elde etti. 8. sırada konumlanan sarı-lacivertliler, Play-Off ile puan farkını 1'e indirdi.