Şampiyon takımdan Bakan Bak’a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen LEN Challenger Kupası'nda şampiyon olarak tarihi başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nı kabul etti. Bak, Challenger Kupası'nın kazanılmasından dolayı sporcuları tebrik etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın başarısının gurur verici olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Sutopu branşında bir ilki gerçekleştirerek ülkemize Challenger Kupası'nı getirdiniz. İmkan verildiğinde sporcularımızın neleri başarabileceğini kanıtladınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gençler ve çocuklar için rol model oldunuz. İnanıyorum ki kazandığınız kupa, ülkemizde sutopuna ilgiyi daha da artıracaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonraki hedeflerinizi gerçekleştirmenizde, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman devam edecek" diye konuştu.