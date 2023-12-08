Kupada kura çekimi bugün

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur'u dün oynanan maçlarla sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu kura çekimi bugün gerçekleşecek. A Spor'un canlı olarak yayınlayacağı kura çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da gerçekleşecek. Bu turda kupa müsabakalarına, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dahil olmak üzere tüm Süper Lig ekipleri kupaya 5. Tur'dan katılacak.