Bodrum seri peşinde

Trendyol 1. Lig'de evindeki Adanaspor mağlubiyetini geçen hafta Şanlıurfaspor'u deplasmanda yenerek telafi eden, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen FK engelini aşarak moral depolayan Bodrum FK ligde bugün Tuzlaspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak 90 dakikayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Ligde 9 haftadır galibiyet serisi yakalayamayan yeşil-beyazlı ekip buna rağmen 24 puanla Play-Off hattında 5. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılarda kritik maç öncesi iki eksik bulunuyor. EREN Albayrak'ın ameliyat olarak sezonu kapattığı Muğla ekibinde sakatlığı süren Cenk de forma giyemeyecek.

TAŞDEMİR HATA İSTEMİYOR

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tuzlaspor mücadelesine mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ifade etti. Taşdemir. "İç sahada kazanıp üst sıralarda yer alan Kocaelispor ve Göztepe'yle kalan iki maçta ilk yarının finalini oynamak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı bu yönde yaptık" dedi.