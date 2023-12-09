Manisa FK hareketli

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Manisa FK, devre arasını hayli hareketli geçirecek. Siyahbeyazlılarda haziran ayında mevcut kadroda yer alan 10 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Çoğu as kadroda yer alan oyuncuları elinde tutmak isteyen Başkan Mevlüt Aktan ve kurmayları, ilk etapta 5 yıldız yıldız isme sözleşme yenileme teklifi götürecek. Siyah-beyazlılarda Topalli, Bekir Karadeniz, Marvin Gakpa, kaleci Alperen Uysal, David Domgjoni, Doğukan Ekmezsiz, Sandro Lima, Bedirhan Altunbaş ile genç isimler Mert Kulucu ve Furkan Doğan'ın Haziran 2024'te kontratları bitecek.

FİRE VERMEK İSTEMİYORLAR

Yönetim, teknik direktör Özköylü'den aldığı rapor sonrası ilk etapta Topalli, kaleci Alperen, Domgjoni, Lima ve Bekir'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.