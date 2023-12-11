Efeler evde yok

TFF 3. Lig 2. Grup 14. Hafta karşılaşmasında Efeler 09 SFK sahasında 1954 Kelkit'i misafir etti. Karşılaşmaya iki takım da tutuk başladı. İlk 30 dakikası ortada geçen maçta Efeler silkelenerek rakibi karşında pozisyonlar üretmeye başladı. 31'de kullanılan kornerde Uğur'un sert şutunu file bekçisi Emrehan son anda çıkardı. 35'te 1954 Kelkit'de Sercan Besler'in şutu az farkla dışarı çıktı. 45. dakikada Mertkan Cengiz savunmanın arkasına yaptığı koşuda topla buluştu. Genç futbolcunun şık vuruşu filelerle buluştu ve ilk yarı bu golle bitti. Mücadelenin ikinci devresinde Aydın temsilcisi beraberlik adına rakibini kendi yarı sahasına yıktı. 70'te Ömer Turan şık çalımlarla ceza sahası içerisine girerek topu Enescan ile buluşturdu. Enescan'ın sert şutu direkten döndü. Arka arkaya pozisyonlar yakalayan yeşil-beyazlılar, fırsatları bir bir teperek mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.