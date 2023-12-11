Somaspor hata yapmadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla Play-Off hattının dışına çıkan Somaspor, evinde Belediye Derincespor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 18'de Erkan'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, rakibinin kolay pozisyon bulmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar skoru korudu ve maçtan 3 puanla ayrıldı. Puanını 26 yapan Somaspor, Play-Off hattındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını da kapattı. Manisa temsilcisi, önümüzdeki hafta Amed'e konuk olacak