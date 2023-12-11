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Haberler Spor Somaspor hata yapmadı

Somaspor hata yapmadı

Geçtiğimiz hafta Uşak deplasmanında kazanan siyah-beyazlılar, Derince engelini de kayıpsız geçti

KENAN MOLLA
Somaspor hata yapmadı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla Play-Off hattının dışına çıkan Somaspor, evinde Belediye Derincespor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 18'de Erkan'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, rakibinin kolay pozisyon bulmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar skoru korudu ve maçtan 3 puanla ayrıldı. Puanını 26 yapan Somaspor, Play-Off hattındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını da kapattı. Manisa temsilcisi, önümüzdeki hafta Amed'e konuk olacak
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