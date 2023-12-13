Dünya çirkin saldırıyı konuşuyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.

İşte atılan manşetlerden öne çıkanlar:

BBC: "Kulüp başkanının hakemi yumruklamasıyla, Türk futbolunda maçlar ertelendi." başlığıyla verdiği haberde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Bu saldırı, Türk futbolunun utanç gecesidir."

INDEPENDENT GAZETESİ:

"97. dakikada yenen gol nedeniyle hakemin yüzüne defalarca tekme atıldı."

GUARDİAN GAZETESİ:

"Türkiye'de Süper Lig, bu olayın ardından kaosun içine sürüklendi." MARCA: "Hakemi yumruk- layan Ankaragücü'nün başkanı, yargılanacak" başlığıyla sunulan ve yaşananların "beklenmedik, utanç verici ve üzücü" olarak nitelendirilen haberde, Başkan Erdoğan'ın "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz.

Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

EUROSPORT: "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yumruğu nedeniyle lig maçları ertelendi.

Hakemin, yumruk sonucu yere düşmesinin ardından Türk futbolu için kaotik bir gece yaşandı."

CORRİERE DELLO SPORT: "Türkiye'de sansasyonel olay: Lig ertelendi ve Ankaragücü'nün başkanı tutuklandı!"

AS: "Başkan sahaya indi ve hakeme yumruk attı. Türkiye liginde, hakeme çok kızan Ankaragücü başkanı, hakemin yanına gelip ona yumruklu saldırı gerçekleştirdi."

A BOLA: "Ankaragücü Başkanı hakeme saldırdı.

Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, Ankaragücü Başkanı Koca hakeme dönerek bir açıklama istedi. Görüntüler diyaloğa yeniden döndüğünde Faruk Koca'nın, Halil Meler'e saldırdığı görülüyor."

ALMAN BİLD: "Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında hakem Halil Umut Meler'e çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça saldırı."

SO FOOT: "Ankaragücü başkanı gergin geçen Rizespor maçının ardından hakeme vurdu. Türkiye'de şaşırtıcı bir sahne. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan, her iki tarafın da oyunda 10 kişi kaldığı ve konuk ekibin son anlarda eşitliği sağladığı gergin maçın ardından, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inerek orta hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Düzenli olarak Avrupa kupası maçlarını yöneten 37 yaşındaki hakem, Ankaragücü yetkililerinden oluşan kalabalığın ortasında yere yığıldı."