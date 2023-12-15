Fenerbahçe zirvede turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, genel averajda Ludogorets'i geride bırakarak grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. 23. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Takac, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 36'da Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, kaleciyle karşı karşı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

47'de Duric'in müdahalesiyle Dzeko ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Aleksandar Stavrev, penaltı noktasını gösterdi. 48'de topun başına geçen Tadic'in vuruşunda kaleci Takac'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 60'ta Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içinden vuruşunda kale direğinden dönen topla Tadic buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Takac, meşin yuvarlağa ayak koydu. Dönen topla yeniden buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. 61'de orta sahada topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

SERDAR AZİZ DÖNDÜ

FENERBAHÇE'NİN deneyimli stoperi Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak takıma katıldı. Son olarak 5 Ekim tarihinde Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, daha sonra ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı.

İRFAN CAN 9 MAÇ SONRA

FENERBAHÇE'NİN genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra formasına kavuştu. İrfan Can, son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets ile oynanan müsabakada görev yapmıştı

NAYİR ÇİFTİNİN EN ACI GÜNÜ

Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir'in eşi Enfal Nayir, doktor kontrolüne gittiklerinde karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Enfal Nayir, şu ifadeleri kullandı: "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz."