Büyükekşi için istifa iddiaları

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Ç.Rize maçı sonrası Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı ve hakemliği bırakan Ali Palabıyık'ın şok açıklamaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için bir iddia ortaya atıldı. Palabıyık'ın, atamalara müdahale etmek ve hakemlere mobing uygulamakla suçladığı Büyükekşi'nin istifa ettiği iddiaları dün sosyal medyada çalkalandı. Haber kısa zamanda sosyal medyada büyük ilgi görürken son dönemde tepkilerin odağındaki isim olan Büyükekşi bir gazeteci kanalıyla iddiaları yalanladı.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Büyükekşi'nin istifa iddialarının ardından, "TFF, seçimle gelinen ve seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir durum yok. Görevimin başındayım. İnsanların neden böyle yaptığını anlamıyorum. Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" açıklamasını yaptığı öne sürüldü. Dün ortaya çıkan istifa iddialarının ardından federasyonun resmi internet sitesinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.