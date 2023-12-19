  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fileye Türkiye damgası

Fileye Türkiye damgası

HABER MERKEZİ
Fileye Türkiye damgası
Cumhuriyeti'nin 100. yılında elde edilen başarılarla Türkiye, dünya voleyboluna adeta damgasını vurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası ve "Dünya Kupası" adıyla oynanan 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde kupaya uzandı. Kulüpler bazında da iki büyük kupa Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank ile Türkiye'ye geldi. İki takım 2023 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde geçtiğimiz mayıs ayında karşı karşıya gelirken, rakibini 3-1 yenen VakıfBank kupanın sahibi oldu. Geçtiğimiz gün yine FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 'Tarihi finalde' rakip olan iki ekibin mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, bu kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. A Milli Erkek Voleybol Takımı da CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali ve FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olarak 2023 yılını uluslararası arenada iki büyük kupayla tamamladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA