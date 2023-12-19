Fileye Türkiye damgası

Cumhuriyeti'nin 100. yılında elde edilen başarılarla Türkiye, dünya voleyboluna adeta damgasını vurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası ve "Dünya Kupası" adıyla oynanan 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde kupaya uzandı. Kulüpler bazında da iki büyük kupa Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank ile Türkiye'ye geldi. İki takım 2023 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde geçtiğimiz mayıs ayında karşı karşıya gelirken, rakibini 3-1 yenen VakıfBank kupanın sahibi oldu. Geçtiğimiz gün yine FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 'Tarihi finalde' rakip olan iki ekibin mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, bu kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. A Milli Erkek Voleybol Takımı da CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali ve FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olarak 2023 yılını uluslararası arenada iki büyük kupayla tamamladı.