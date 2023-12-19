Kopenhag’ın rakibi M.City

UEFA Şampiyonlar Llgi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirilirken Galatasaray'ı son maçta mağlup ederek grupta ikinci olan ve tur atlayan Kopenhag'ın rakibi İngiliz devi Manchester City oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ve 20-21 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024'te oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, çeyrek finale adını yazdıracak. Aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşemediği kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde; Porto-Arsenal, Napoli- Barcelona, PSG-Real Sociedad, Inter-Atletico Madrid, PSV-Borussia Dortmund, Lazio- Bayern Münih, Leipzig-Real Madrid.