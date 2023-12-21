Aliağa Futbol sessiz kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen haftayı bay geçen Aliağa Futbol, deplasmanda Kırıkkalegücü'yle 0-0 berabere kaldı. Sarı-siyahlılar, bu beraberlikle ilk devreyi Kepez Spor'un bir puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. İki takımda mücadeleye açık bir futbol oynayarak başladı. Fakat yakalanan fırsatlar cömertçe harcanınca ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Aliağa daha atak bir oyun ortaya koydu. Ancak eline gelen fırsatı geri tepti. 90+5 atışından yararlanamayan Aliağa ekibi bir puana razı oldu.