Süleyman yine sakatlandı

TRENDYOL 1. Lig'de beklentilerin altında kalan Bodrum FK'da Süleyman Özdamar bu sezonki 3. sakatlığını geçiriyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak inişliçıkışlı bir grafik sergileyen Muğla ekibinde deneyimli stoper Kocaelispor maçının 10. dakikasında sakatlanarak yerini Omar İmeri'ye bırakmıştı. Çekilen MR'ın ardından Özdamar'ın arka adalesinde yaşadığı bir sakatlık nedeniyle Göztepe karşılaşmasında oynayamayacağı öğrenildi. Bu sezon 3. kez sakatlanarak bir türlü dikiş tutturamayan Özdamar'ın şanssızlığı teknik heyetin canını sıktı.

MUSAH YA DA İMERİ 11'E

Deneyimli savunmacı Süleyman Özdamar'ın sakatlığı yeniden Musah Mohammed veya Omar İmeri'ye forma fırsatı doğurdu. Taşdemir'in hafta içi antrenmanda performansları analiz ederek son kararını vereceği ifade edildi. Bodrum, pazar günü sahasında Göztepe'yi yenerek devre arasına moralli girmek istiyor