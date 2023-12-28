Bu kez süper olacak

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi yarın Suudi Arabistan'da karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi öncesi nefesler tutulurken, derbinin bu kez zevkli geçeceği ön görülüyor. Türkiye'nin en büyük kanallarından biri olan ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek dev maçta yıldızlar 2023'ün son derbisi olan müsabakada son bir dans yapacak. Ligde Kadıköy'de oynanan karşılaşmada gol sesinin çıkmamasının yanı sıra oldukça kısır geçen ve faul düdükleriyle sık sık duran mücadelede taraftarlar hayal kırıklığına uğrarken, Süper Kupa finalinin bol gollü ve seyir zevki açısından yüksek olması bekleniyor. Hafta sonu oynanan derbide galibiyet için fazla risk almayan ve yenilmemenin getireceği avantajı dikkate alan teknik adamlar bu kez farklı planlar yapacak. İki takım da kupayı kazanarak rakibine psikolojik anlamda üstünlük sağlamak isterken, hocalar da mücadeleye taktik olarak özel bir şekilde hazırlanıyor.

BURUK KADROYU DEĞİŞTİRİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk maça göre farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. Kerem'i tekrar 10 numara pozisyona çekip, Mertens'i yedek soyunduracak olan Buruk, Zaha'yı ise yeniden 11'e monte edecek. Fenerbahçe'de Fred'in oynayacak olmasından dolayı orta sahada üstünlüğü kaybetmek istemeyen Buruk, Kerem Demirbay'ın yerine Torreira'nın partneri olarak Kaan Ayhan'ı tercih edecek. Mauro Icardi'nin bu şekilde daha fazla besleneceğini düşünen Buruk, Davinson Sanchez'in maça yetişememesi durumunda da savunmada yine Victor Nelsson'a şans verecek.

FRED 11'E

Fenerbahçe cephesinde ise planlar bu kez Galatasaray'ı devirmek üzerine. Fred'in dönmesiyle birlikte orta sahada eli rahatlayan İsmail Kartal, İrfan Can'ı tekrar sağ kanata çekerek Barış Alper'i zorlamaya çalışacak. Boey karşısında etkisiz kalan Tadic'i de yedek oturtup King'i sahaya sürmeyi planlayan deneyimli hoca bu konudaki kararını henüz tam olarak vermedi.

AKŞAM ŞÖLEN HAVASINDA GEÇECEK

Maçtan önce Cumhuriyetin ve TFF'nin 100. yılı için özel bir şölen yapılacak. Birçok ünlü sanatçı da sahne alacak ve izleyenleri coşturacak. Norm Ender, 100. Yıl marşıyla coşkuya renk katacak. Seremonide ise 100 kişilik ekip, bayrağımız, Atatürk posteri ve kulüp armaları yer alacak. Ses ve ışık gösterilerinin düzenleneceği son bölümde kazanan takıma kupayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verecek.

DZEKO ÖZEL HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin dünyaca yıldız golcüsü Edin Dzeko, sakatlığı sonrasında derbideki dönüşünde kendini beğenmedi. Deneyimli golcü, final maçında performansını artırmak için kolları sıvadı. Yarın Riyad'da oynanacak karşılaşmada fizik durumunun daha iyi olacağı öğrenilen futbolcunun, karşılaşmayı da iple çektiği öğrenildi. Kupayı kazanarak, lig şampiyonluğu yolunda camiayı motive etmek istediğini de yakın çevresi ile paylaşan Dzeko, "Lig maçında istediğim gibi oynayamadım. Ama finalde farklı olacak. Fizik durumum iyi, golle döneceğim" dedi.

ICARDİ HIRS KÜPÜ

Fenerbahçe derbisinde gözüne aldığı darbe sonrası göz etrafında morluklar ve şişlikler oluşan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, tedavisini sürdürürken antrenmanlara çıkmadı. Buna rağmen Riyad'da ilk 11'de oynayacak olan Icardi'nin oldukça hırslı olduğu öğrenildi. Galatasaray kariyerinde ilk kez bir derbiyi boş geçen Arjantinli oyuncu, eski günlerine yeniden döneceğinin sinyalini vermek ve atacağı gol ya da gollerle kupayı takımına kazandırmak istiyor. Gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko ile zirveyi paylaşan Mauro Icardi attığı 12 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi oldu.

YAPAY ZEKA G.SARAY DEDİ

29 Aralık Cuma günü oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala, Google'ın yapay zeka yazılımı Bard finalin skorunu açıkladı. Ligde oynana ve 0-0 sona eren derbi için %5 ihtimalle beraberlik diyen Bard, tahminde yanılsa da sporseverler yapay zekanın bu kez ne diyeceği merak ediyordu. Bard'a göre Süper Kupa finali 2-2 bitecek ve kupanın sahibi penaltı atışlarıyla belirlenecek. Seri penaltı atışlarında ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup edecek ve Süper Kupa şampiyonu olacak.

SARI-KIRMIZILILARIN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarılacivertliler 1 kez kazandı. İki takım, Süper Kupa'da ilk kez 8 Ağustos 2012'de karşılaştı. Erzurum'da oynanan maçı Aslan 3-2 kazandı. 8 Ağustos 2013'te Kayseri'deki final yine Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. En son 25 Ağustos 2014 tarihinde karşılaşan ezeli rakiplerin Manisa'daki maçı 0-0 sona ermiş, penaltılarla 3-2 galip gelen Fenerbahçe kupaya uzanmıştı.

EZELİ REKABETTE 19. FARKLI STAT

FENERBAHÇE ile Galatasaray, 398 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Ezeli rakipler; İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı. Rekabette Al- Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu 19. farklı stat olacak

5. KEZ YURT DIŞINDA OYNANACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi. Lig şampiyonu ve kupa sahibini bir araya getiren dev final daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da oynandı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen kupada Galatasaray ile Beşiktaş, Almanya'nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya geldi. O gün kazanan siyah-beyazlı ekip oldu. Galatasaray ise 2008 yazındaki kupa finalinde yine Almanya'da karşılaştığı Kayseri'yi mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 2007'de Fenerbahçe Beşiktaş'ı Almanya'da yenerek kupayı müzesine götürürken, geçen sene Katar'da oynanan mücadelede Beşiktaş Antalyaspor'u yenerek kupayı kazanmıştı. Aslan ile Kanarya, Süper Kupa'da ilk kez yurt dışında rakip olacak.

RIDVAN ASLAN'A

GALATASARAY, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sol bek mevkisi için listesine Bradley Locko ve Bartlomiej Wdowik'i alan sarı-kırmızılılar, İskoçya Ligi'nde Rangers forması giyen milli yıldız Rıdvan Yılmaz için de harekete geçti. Aslan, Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Rıdvan Yılmaz ise kiralık tekliflere sıcak bakmıyor. Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmesi durumunda yine aynı süredeki kontrat talebinde bulunuyor. Yerli olması sebebiyle ön plana çıkan genç oyuncu için görüşmeler tam gaz sürüyor

BATSHUAYİ BARÇA'YA

FENERBAHÇE'DE kadrodan ayrılması beklenen golcü oyuncu Michy Batshuayi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanya basının haberine göre, ekonomik olarak zor şartlar altında kalan Barcelona, Michy Batshuayi'yi gündemine aldı. Listedeki diğer isimler ise Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe ve ismi Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial oldu. Belçikalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Golcü oyuncuya Standard Liege ve Marsilya'nın da ilgisi bulunuyor.