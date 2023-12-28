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Haberler Spor Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Süper Kupa finali için heyecanlı geri sayım başladı. 2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak? Derbinin muhtemel ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemi belli oldu mu? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Süper Kupa finali hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla canlı yayına hazırlanan taraftarlar için heyecan dorukta. Teknik adamlar İsmail Kartal ve Okan Buruk hedefe kilitlenmiş durumda. 50. Kez kaldırılacak kupada 7. kez karşılaşan Galatasaray ve Fenerbahçe kupayı evine götürmek istiyor. Peki; Süper Kupa final maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi 29 Aralık olarak belirlendi. Heyecanlı karşılaşma 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverler ile buluşacak.

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU: EŞİTLİK BOZULACAK!

Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

EZELİ REKABETTE 19. FARKLI STAT

FENERBAHÇE ile Galatasaray, 398 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Ezeli rakipler; İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı. Rekabette Al- Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu 19. farklı stat olacak

5. KEZ YURT DIŞINDA OYNANACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi. Lig şampiyonu ve kupa sahibini bir araya getiren dev final daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da oynandı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen kupada Galatasaray ile Beşiktaş, Almanya'nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya geldi. O gün kazanan siyah-beyazlı ekip oldu. Galatasaray ise 2008 yazındaki kupa finalinde yine Almanya'da karşılaştığı Kayseri'yi mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 2007'de Fenerbahçe Beşiktaş'ı Almanya'da yenerek kupayı müzesine götürürken, geçen sene Katar'da oynanan mücadelede Beşiktaş Antalyaspor'u yenerek kupayı kazanmıştı. Aslan ile Kanarya, Süper Kupa'da ilk kez yurt dışında rakip olacak.

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