Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Süper Kupa finali hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla canlı yayına hazırlanan taraftarlar için heyecan dorukta. Teknik adamlar İsmail Kartal ve Okan Buruk hedefe kilitlenmiş durumda. 50. Kez kaldırılacak kupada 7. kez karşılaşan Galatasaray ve Fenerbahçe kupayı evine götürmek istiyor. Peki; Süper Kupa final maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi 29 Aralık olarak belirlendi. Heyecanlı karşılaşma 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.