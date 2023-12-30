Süper Kupa ertelendi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa Finali çıkan aksaklıklar sebebiyle iptal edildi. Karşılaşma öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından da Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" denildi. Bu gelişmenin ardından takımlar kamp yaptıkları otelden ayrılarak Türkiye'ye döndü.

KULÜPLERDEN FİNAL ÇAĞRISI

F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanması gereken final maçının ertelenmesinin ardından Beşiktaş, Sivasspor, Samsunspor ve Ankaragücü stat için çağrı yaptı

FENERBAHÇE ve Galatasaray arasında dün saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanması planlanan Süper Kupa Finali mücadelesi bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu gelişmenin ardından bazı kulüpler yaptıkları açıklamalarla dev müsabakanın kendi statlarında oynanabileceğini belirtti.

Beşiktaş, Samsunspor, Sivasspor ve Ankaragücü yaptıkları açıklamalarla takımlara çağrıda bulundu. Beşiktaş Kulübü, dev maçın TÜPRAŞ Stadı'nda oynanabileceğini açıklarken, Samsunspor ise statlarının kapılarının iki kulübe açık olduğunu belirtti. Sivasspor, statlarının final için hazır olduğunu belirtirken, başkent ekibi ise yaptığı açıklamada bu büyük mücadelenin Ankara'da oynanması gerektiği konusunda taraflara çağrı da bulundu.