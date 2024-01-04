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Haberler Spor Altınordu’da Sami’ye talip var

Altınordu’da Sami’ye talip var

Kırmızı-lacivertli ekibin genç yıldız adayı Sami Satılmış Rusya yolcusu

BERKE ÖZBAY
Altınordu’da Sami’ye talip var

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Altınordu'nun genç oyuncusu Sami Satılmış'a yurtdışından talip var. Kırmızı- lacivertli ekibin altyapısında yetişen ve bu sezon 19 maçta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan 19 yaşındaki Satılmış'a Rusya ekibi Rubin Kazan'ın talip olduğu iddia edildi. Önümüzdeki günlerde Altınordu yönetimi ile masaya oturacak Rus temsilcisi, oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak. Sami'nin transfere istekli olduğu ancak yetiştiği kulübe iyi bir bonservis bedeli kazandırmak istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Genç oyuncunun sözleşmesi, 2027'nin Haziran ayına kadar devam ediyor. Rus temsilcisi Rubin Kazan'ın ise gelecek vadeden oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın önümüzdeki günlerde Rus kurmaylar ile görüşerek genç Sami'yi görüşme odasına davet edeceği kaydedildi.

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