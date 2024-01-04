Arda Güler yine forma şansı bulamadı

İspanyol devi Real Madrid'de şanssız sakatlıklarla boğuştuktan sonra tamamen iyileşip kadroya dönen milli yıldızımız Arda Güler, dün oynanan Mallorca karşılaşmasında aradığı süreyi bulamadı.

GOL BİR TÜRLÜ GELMEDİ

Hafta içinde yaptı��ı basın açıklamasında bir soru üzerine Arda Güler'i de oynatabileceğini söyleyen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları takımı bir türlü golü bulup rahatlayamayınca değişti. Sayısız gol fırsatından yararlanamayan Real Madrid, maçı Rudiger'in 78'deki golüyle 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oyuna Brahim Diaz, Joselu, Ceballos ve Lucas Vasquez dahil oldu. Genç yıldız Arda ise süre bulamadı. Real Madrid, cumartesi günü kupa maçında dördüncü lig ekibi Arandina'ya konuk olacak.