Panathinaikos Fatih Terim ile iyi başladı

Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, dün yeni takımıyla ilk maç heyecanını yaşadı. Terim'in öğrencileri, ülkede alınan karar nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada evinde lig sonuncusu PAS Giannina'yı ağırladı. Lider PAOK'un ardında 1 puan farkla ikinci sırada yer alan Panathinaikos, ezici bir üstünlükle oynadığı karşılaşmayı 2-0'lık skorla rahat kazandı ve zirve takibini sürdürdü. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller Ioannidis ile Vilhena'dan geldi. Böylece Panathinaikos, birinci sıradaki PAOK ile arasındaki 1 puanlık farkı korudu.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Terim'in öğrencilerini önümüzdeki süreçte çok zor bir fikstür bekliyor. Panathinaikos, hafta sonu ligde yine evinde Panetolikos'u ağırladıktan sonra önümüzdeki hafta kupada Olimpiakos'u konuk edecek.