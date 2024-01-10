Batı Konferansı’nın en iyisi Alperen

NBA'DA Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, bir başarıya daha imza attı. Milli oyuncu, Houston Rockets formasıyla Batı Konferansı'nda 11'inci haftanın oyuncusu seçildi. Houston Rockets, geride kalan haftada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 21 yaşındaki oyuncu bu 4 karşılaşmada 24 sayı, 7 ribaunt, 4.5 asist ve 1.5 top çalma ortalamasıyla oynayarak Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Ayrıca Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olmayı da başardı. Rockets formasıyla haftanın oyuncusu ödülünü kazanan son isim 2019'da James Harden olmuştu. Öte yandan Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'e 120-113 mağlup oldu. Houston'da Fred VanVleet 32 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Alperen Şengün'ün 22 sayı, 11 ribaund, 2 assist ve 3 top çalma performansı galibiyete yetmedi.