Trendyol 1. Lig Altay-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Altay ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Altay bugün kendi sahasında Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Oğuzhan Uğurlu yönetecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Müsabakanın biletleri VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı 109, maraton ve misafir tribünü 54.5 TL'den satışa sunuldu.

ALTAY-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Şanlıurfaspor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ALTAY-ŞANLIURFASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ALTAY LİGDE KALMAK İSTİYOR

Ligde 3'te 3 yaparak kümede kalma umudunu korumayı hedefleyen Altay, 16 puanı bulunan 15'inci sıradaki rakibine ilk yarıda 2-1 mağlup olmuştu.

PAXIO, ALTAY'A RAKİP OLACAK

Bu arada Altay'dan ayrılıp Şanlıurfaspor'la anlaşan Marco Paixao bugün eski takımına rakip olacak.