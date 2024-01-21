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Haberler Spor Fenerbahçe’nin konuğu Samsun

Fenerbahçe’nin konuğu Samsun

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe’nin konuğu Samsun

Trendyol Süper Lig'in lideri F.Bahçe, 21. haftada bugün Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 13 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

6 FUTBOLCU OYNAMAYACAK

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao'nun da kadroda yer almayacağı gelen haberler arasında.

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