Alperen Şengün’ün double double’ı yetmedi

NBA'DE milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a uzatmada 137-131 yenildi. Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Trail Blazers karşısında mağlubiyeti engelleyemezken, Alperen Şengün 40 dakika parkede kaldı ve takımın en skoreri oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise takımı San Antonio Spurs'ün evinde Oklahoma City Thunder'a 140- 114 kaybettiği mücadelede 9 sayılık katkı sağladı. Milwaukee Bucks da Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 18 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 126-116 mağlup etti.