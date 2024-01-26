Buca’da 11 gitti, 7 geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalkantılı günler geçiren Bucaspor 1928'de gidenlerin yeri doluyor. 11 as oyuncusunun takımdan ayrılmasının ardından transfer çalışmalarında gaza basan Buca'da geçtiğimiz hafta başkan Cihan Aktaş, kesenin ağzını açacağını açıklamıştı. Takviyelere start veren Fırtına, ilk etapta takıma 7 ismi kazandırarak vites artırdı.
ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI
ŞAMPİYONLUK hedefleyen sarı-lacivertliler ara transfer döneminde kadrosuna Ömer Şişmanoğlu, Yılmaz Özeren, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Nefiz, Mehmet Erdem Uğurlu ve Çağrı Ortakaya'yı katarken, Ankara Demir'de kiralık olarak forma giyen Osman Işıklı yuvaya geri döndü. Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, önümüzdeki günlerde yapacağı yeni transferlerle sıkıntılı süreci atlatarak kaldığı yerden zirve mücadelesine devam etmek istiyor.