Menemen FK’da on bir değişti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. basamakta Play- Off hattında yer alan Menemen FK'da ilk 11'de değişim yaşandı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 5 isimden 3'ü teknik direktör Yılmaz Vural'ın gözüne girmeyi başardı. İzmir temsilcisinin Düzcespor'dan transferi Sedat Cengiz ve Bucaspor 1928'den renklerine bağladığı Mazlum Demir ile kaleci Kıvanç Küçükkarış formayı ayaklarının tozuyla gelir gelmez kaptı. Sezonun ikinci yarısında oynanan Karaman FK ve Isparta 32 Spor karşılaşmalarında üç futbolcu tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın ilk tercihi olurken, iki maçta da ilk onbirde görev aldılar.

İKİ KİŞİ SONRADAN GİRDİ

KALECİ Kıvanç takımdan ayrılan Oğuz Çalışkan'ın yerine; stoper Mazlum, Onur'un yerine; Sedat ise Recep'in yerine görev yapmaya başladı. İzmir ekibinin diğer transferleri Atakan Üner ve Emre Gündoğdu ise mücadelelerde sonradan oyuna dahil oldu.