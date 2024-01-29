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Kaf-Kaf nefes aldı

Pınar Karşıyaka, zirve yarışı verdiği direkt rakiplerinden Anadolu Efes’i 18 sayı farkla yenerek 4. sıradaki yerini korudu.

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf nefes aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Pınar Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'i 99-81 yendi. Geçen hafta Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan yeşil-kırmızılılar, güçlü rakibini mağlup ederek dördüncü sıradaki yerini korumasını bildi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk periyodunu ev sahibi Pınar Karşıyaka 27-19 önde tamamladı.

KARŞIYAKA RÖVANŞI ALDI

İkinci çeyrekte de çok etkili bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılılar Carey'in etkili oyunu sonrası soyunma odasına 57-35 galip girdi. Kaf-Kaf, üçüncü çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmadı ve periyot 75-61 Karşıyaka'nın galibiyetiyle sona erdi. Son çeyrekte de Anadolu Efes karşısında hata yapmayan Pınar Karşıyaka, rakibini 18 sayı farkla mağlup etmesini bildi. Yeşil-kırmızılılar, ilk maçta 101-85 mağlup olduğu rakibinden rövanşı da almış oldu.

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