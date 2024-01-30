Manavgat’ın Sultanları Play-Off’ta

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1. Lige yükselme Play- Off'larına katılmayı garantiledi. Manavgat Belediye, Pamukkale Belediyesi Denizli Uğur Spor'u, 23-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0'lık setlerle mağlup etti. 13. hafta maçında da galibiyet elde eden Manavgat'ın Sultanları, 1. Lige yükselme Play-Off'larına katılmaya garantiledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen "Kızlarımızla gurur duyuyoruz, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.