Yerli hamlesi

SÜPER Lig'de averajla liderliğini koruyan Fenerbahçe transferde yerli harekatına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, hücum hattına yerli oyuncu isterken kolları sıvayan kurmaylar transfer için gaza bastı. Kartal'ın listesindeki isimler de şekillenmeye başladı. Adaylar arasında Pendikspor'dan Erencan Yardımcı, Trabzon'da kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Sheffield United'da Türk statüsünde oynayabilecek Rhians Brewster ve son olarak Karagümrük'e sezon başında gönderilen Serdar Dursun yer alıyor.

ÇAĞLAR İMZAYI ATTI

FENERBAHÇE, milli stoper Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Milli oyuncu sezon sonuna kadar sarılacivertli formayı giyecek. 27 yaşındaki stoper dün Ülker Stadı'nda düzenlenen törenle resmi imayı attı. Çağlar, "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım" diye konuştu.