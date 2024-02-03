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Haberler Spor Kartal hareketli

Kartal hareketli

HABER MERKEZİ
Kartal hareketli
BEŞİKTAŞ'TA yönetim ön libero ve stoper transferini bitirmek için girişimlere hız verdi. İspanya'da Gabriel Paulista'yı Atletico Madrid'e kaptıran, William Carvalho görüşmelerinde ise Betis'le aşama kaydedemeyen yönetim rotasını Portekiz'e kırdı. Stoper için yeni hedef olarak Sporting'ten Sebastian Coates'i gündeme aldı. Ön libero olarak da Fenerbahçe'nin sezon başında almak için uzun süre görüşmelerde bulunduğu Braga'dan Al- Musrati için kolları sıvadı. Coates'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Sporting'in elinde opsiyon var. Al-Musrati ise "para kazanmak" istiyor. O yüzden ayrılığa açık. Ancak Braga'nın da para kazanmak istemesi Beşiktaş için bir bonservis engeli teşkil ediyor.
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