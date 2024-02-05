Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık elinde telefonla sahada koşturdu: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizlispor, Etimesgut Belediyespor ile oynadığı maçta yeşil siyahlı ekipten Emre Sağlık'ın elinde cep telefonu ile maça devam etmesi sosyal medyada gündem oldu. Sağlık'ın elindeki cep telefonunun devre arasında sahaya düşüren bir top toplayıcısına ait olduğu anlaşıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Taraftarların çektiği bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Denizlisporlu savunmacı Emre Sağlık'ın maçın ikinci yarısında elindeki cep telefonu ile oynaması taraftarların dikkatinden kaçmadı. Bir süre elinde cep telefonu ile oyuna devam eden Sağlık, oyunun durmasıyla elindeki cep telefonunu top toplayıcısı bir gence verdi.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ YORUMLARA NEDEN OLDU

Emre Sağlık'ın bir süre elinde cep telefonu ile oyuna devam etmesi sosyal medyada ilginç yorumlara da neden oldu. Yapılan yorumlarda, "Benim telefon bağımlılığım da buralarda", "Halı sahaya gittiğimde manitanın hayal ettiği", "Kızım maçtayım neden anlamıyorsun" gibi ifadeler yer aldı.

Sağlık'ın elindeki cep telefonunun ise top toplayıcısına ait olduğu anlaşıldı. Müsabakanın devre arasında cep telefonunu sahaya düşüren genç, bir süre telefonunu arasa da bulamadı. Hakemin sahaya gelmesiyle çıkmak zorunda kalan top toplayıcı gencin cep telefonunu Sağlık'ın bulduğu, ancak devam eden oyun nedeniyle kenara gelerek teslim edemediği öğrenildi.