Gueye kapışması

SÜPER Lig'in iki güçlü ekibi Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de listesinde olan Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki ön libero Pape Gueye'ye talip oldu. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması ve Miha Zajc'ın sakat ve formsuz olması nedeniyle Gueye'ye kanca atarken, Beşiktaş yönetimi sürpriz bir şekilde devreye girdi. Gueye'nin menajeri Srdjan Lakic'in İstanbul'a geldiği ve Başkan Hasan Arat ile Senegalli genç futbolcu için görüşme yaptığı öğrenildi. Hırvat menajer ayrıca siyah-beyazlı ekibin ön libero pozisyonu için diğer adayı olan Portekiz'de Porto forması giyen Marko Grujic'in de temsilciliğini yapıyor.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYORLAR

Daha önce Beşiktaş'a Can Bozdoğan'ı kiralık olarak getiren Hırvat menajerin hem Grujic hem de Gueye için pazarlıkları sıkı tuttuğu kaydedildi. Marsilya ile köprüleri atan Gueye için Fransız basını bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ı gündeme getiriyordu. Euro 2024'te forma giyebilmek için ayrılmak isteyen Grujic ise Ocak ayında beklediği teklifi alamadı. İki isim de Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor