Bornova 1877’den Amed Sportif’e gitti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877'de ayrılık rüzgarı esiyor. İzmir temsilcisinin 23 yaşındaki forveti Yakal Taylan'ın TFF İkinci Lig ekiplerinden Amed Sportif ile anlaştığı öğrenildi. 2021-2022 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin formasını terleten genç futbolcu Yakal'ın, kısa süre içinde Diyarbakır temsilcisine resmi imzayı atacağı kaydedildi. Genç futbolcu bu sezon Bornova ekibinde 20 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları 8 kez havalandırma başarısı gösterdi. Yakal, daha önce Kuşadası formasını da terletmişti.