Kuşadasıspor’da Palaz dönemi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı beraberliklerle zirveyle arasındaki puan farkı açılan Kuşadasıspor, son olarak 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'u çalıştıran Koray Palaz ile anlaştı. Siyahbeyazlılara imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonluk yaşamaya geldim. Geçmişi, mazisi şampiyonluklarla dolu bir kulübe geldiğimin farkındayım. Yolun sonu ikinci lig olacak, taraftarlarımızın şüphesi olmasın" dedi.

7. ADRESİ OLDU

İSKENDERUNSPOR ile olaylı ayrılan Palaz, daha önce 6 takımda görev aldı. 45 yaşındaki teknik adam sırasıyla Denizlispor, Manisaspor, Mersin İY, Tokatspor, Afyonspor ve İskenderunspor takımlarını çalıştırmıştı. Akdeniz ekibiyle 14 maçta görev alan Palaz, 1.79 puan ortalaması yakaladı.