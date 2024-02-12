Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Çeyrek final maçları, 27, 28, 29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - RAMS Başakşehir
Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe / Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor
Trabzonspor- RAMS Başakşehir / Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük