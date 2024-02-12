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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Yapılan kura çekimi ile çeyrek ve yarı final eşleşmeleri netleşti. Kura çekiminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

HABER MERKEZİ
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çeyrek final maçları, 27, 28, 29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - RAMS Başakşehir

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe / Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor- RAMS Başakşehir / Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

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