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Kupa heyecanı tam gaz

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan Türkiye Kupası’nda çeyrek finaller 27-29 Şubat’ta tek maç üzerinden oynanacak

HABER MERKEZİ
Kupa heyecanı tam gaz
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı. Galatasaray, Fatih Karagümrük'le; Fenerbahçe, Ankaragücü ile; Beşiktaş, Konyaspor ile eşleşirken Trabzonspor ise Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Yine A Spor ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek olan çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finallerde Ankaragücü- Fenerbahçe galibi, Beşiktaş-Konyaspor eşleşmesinin kazananı ve Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi, Trabzonspor- Başakşehir maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek. Yarı final maçlarının tarihleri ise henüz belli değil.
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