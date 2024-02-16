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Haberler Spor Pınar KSK final aşkına

Pınar KSK final aşkına

Kaf-Kaf, Türkiye Kupası Yarı Final maçında A.Efes ile karşılaşacak. Çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyen yeşil-kırmızılılar, İstanbul ekibiyle Konya'da 18.00'de oynayacak. Hedef kupaya bir adım daha yaklaşmak.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK final aşkına

Basketbol Türkiye Kupası'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, Yarı Final maçında bugün Anadolu Efes ile Konya'da karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadele, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı kazanan ekip, finale çıkma başarısı gösterecek. Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk olarak çeyrek finalde mücadele eden Karşıyaka bu etapta Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

YİNE ANADOLU EFES İLE OYNAYACAK

İzmir'de oynanan maçta sarı-kırmızılı ekibi 88-72 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, Konya'da gerçekleşecek olan Dörtlü Final'e katılma hakkı kazandı. Son olarak 2017 yılında kupada yarı final oynayan Pınar Karşıyaka, Ankara'da düzenlenen organizasyonda yine Anadolu Efes ile eşleşmiş ve rakibine 79-74 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

FİNAL KARŞILAŞMASI 18 ŞUBAT'TA

Bu sezon önce yarı finali geçmeyi ve kupayı kazanmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, kupayı İzmir'e getirmek için oldukça inançlı. Dörtlü Final'in diğer mücadelesi ise bugün yine Konya'da saat 21.00'de Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. Kazanan ekipler direkt finale çıkarak 18 Şubat'ta şampiyonluk için mücadele edecek.

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