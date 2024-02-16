Pınar KSK final aşkına

Basketbol Türkiye Kupası'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, Yarı Final maçında bugün Anadolu Efes ile Konya'da karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadele, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı kazanan ekip, finale çıkma başarısı gösterecek. Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk olarak çeyrek finalde mücadele eden Karşıyaka bu etapta Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

YİNE ANADOLU EFES İLE OYNAYACAK

İzmir'de oynanan maçta sarı-kırmızılı ekibi 88-72 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, Konya'da gerçekleşecek olan Dörtlü Final'e katılma hakkı kazandı. Son olarak 2017 yılında kupada yarı final oynayan Pınar Karşıyaka, Ankara'da düzenlenen organizasyonda yine Anadolu Efes ile eşleşmiş ve rakibine 79-74 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

FİNAL KARŞILAŞMASI 18 ŞUBAT'TA

Bu sezon önce yarı finali geçmeyi ve kupayı kazanmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, kupayı İzmir'e getirmek için oldukça inançlı. Dörtlü Final'in diğer mücadelesi ise bugün yine Konya'da saat 21.00'de Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. Kazanan ekipler direkt finale çıkarak 18 Şubat'ta şampiyonluk için mücadele edecek.