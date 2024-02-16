Uşakspor şahlanacak

Uşakspor'u Ural Aküzüm'den devir alan Serhat Pekmezci, kulübün geleceği ile ile ilgili hedeflerinden bahsetti. Sadece maç kazanan bir takım olarak değil şehri bütünüyle kuşatan bir "Futbol Cenneti" yapmak için kulübü devir aldıklarını aktaran Pekmezci, kulüpte büyük değişim yaşanacağının sinyallerini verdi. Pekmezci, "Hedeflerimiz büyük ve uzun soluklu. Bu yıl bulunduğumuz lige veda etsek de önümüzdeki yıl şampiyon olacak bir takımın temellerini atacağız. Bizim sahada göstereceğimiz karakter ve direnç ile şehir de arkamızda durur" şeklinde yorumda bulundu.

'HAYALLERİMİZ ÇOK YÜKSEK'

Uşakspor'la hayallerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Pekmezci, "Eski yönetim çok borç bırakmadı. Yeni bir futbol mabedi yeni bir 'Futbol Cenneti' yapmak istiyoruz Uşak'ı. Uşak jeopolitik olarak çok kritik bir noktada Antalya, İzmir'e, Bursa'ya Denizli'ye merkez

bir şehir, bu anlamda da futbolun merkezi olabilir" ifadelerini kullandı. Teknik kadroyu güçlendireceklerini de belirten Pekmezci, sözlerine şöyle devam etti:

'MATEMATİKSEL ŞANSIMIZ VAR'

"Gelebilecek en iyi teknik kadronun gelmesini istiyoruz. Kulübün bir laboratuarı fitness salonu olacak. Gerekirse bazı oyunculara günde 3 antrenman yaptıracağız. Hangi ligde olursak olalım bütçesi düşük ama kaliteli takım yaratmak istiyoruz. Uşakspor düştü gözüyle bakılıyor. Haklı gerekçeleri olabilir, yaşanan ekonomik sıkıntılar, birçok oyuncunun sözleşmesini feshedip gitmesi. Ancak bizim aslında matematiksel olarak ligde kalma şansımız sürüyor" diye konuştu.

ARDA'YI KEŞFETMİŞTİ

DAHA önce Altınordu'da görev yapan ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Serhat Pekmezci, başta Arda Güler olmak üzere pek çok genç yeteneği Fenerbahçe'de Altyapı Şef Scout'u olduğu dönemde sarı-lacivertli kulübe kazandırmıştı. Serhat Pekmezci, 2019'da yaptığı bir açıklamada; "Yaklaşık 6 sene boyunca 450 bine yakın oyuncu izledik. 120'ye yakın transfer edilecek boyutta bir havuzumuz var" demişti. Arda Güler'i keşfeden Pekmezci, "Ben Arda Güler'i Fenerbahçe'ye getirirken bir gün Real Madrid'de oynayacağını söylediğimde bana herkes gülmüştü. Ama bunlar gerçek oldu" dedi.