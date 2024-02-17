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Haberler Spor Kartal’da Amir liste dışı

Kartal’da Amir liste dışı

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Boşnak oyuncunun lisansı çıkarılmadı

HABER MERKEZİ
Kartal’da Amir liste dışı
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin ardından 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı için kulüplerin A takım listelerini yayımladı. Beşiktaş, 16 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edilen ve sözleşmesi dondurulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e listede yer vermedi. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen tecrübeli oyuncunun sezonu kapattığı ifade edilmişti. Yeni transferler Ali Muhammed Al-Musrati, Ernest Muçi, Jonas Svensson ile Joseph Worrall'ın yanı sıra 16 yaşındaki genç golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu da listeye yazıldı.
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