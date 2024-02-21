Nazilli Belediyespor’da hakeme isyan var

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 haftalık galibiyet serisine Serik Belediyespor maçı ile son veren ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Nazilli Belediyespor'da maçın hakemine büyük tepki var. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, takdir haklarını hep rakipten yana kullanan hakemin çileden çıkardığını söyledi. Ertuğrul, "İlk 15 dakika istediğimiz oyunu oynadık. Gol sonrası bozulduk. 20 dakika iyi pas yapıp üçüncü bölgede iyi oynadık ama istediğimiz golü bulamadık. Oyuncumuz Hakkı Can Aksu 57'de kırmızı kart görünce 4-4-1'e dönmek zorunda kaldık. 4 sakat 1 cezalı futbolcumuzun yanı sıra, babası vefat eden Cihan da izinliydi. Ardahan Bölgesi Hakemi Doğu Yılmaz, takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. Rakip oyuncuya kırmız kart gösterdi, sonra iptal edince, tribünler ve oyuncularımız gerildi. Bu maçı yol kazası olarak görüyoruz. Toparlanıp, yolumuza devam edeceğiz" dedi.