Yunanistan’da gündem Terim

Yunan ekibi Panathinaikos, yeni teknik direktörü Fatih Terim ile çıkışını sürdürüyor. Ligde AEK ve PAOK ile birlikte şampiyonluk yarışı veren yeşilbeyazlılar, Yunanistan Kupası'nın yarı finalinde de PAOK'u eleyerek finale kaldı. Ülke basını Fatih Terim'in takım üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparken, tecrübeli teknik adam göreve geldiğinden beri yakaladığı 2.13 puan ortalamasıyla da dikkat çekti. Terim'in takımı ligde en az gol yiyen (7) ve en çok puan toplayan (17) ikinci takım olmayı da başardı.