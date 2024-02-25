Rakip İzlanda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün İzlanda'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 87-80 mağlup olan A Milli Takım İzlanda karşısında parkeden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.

'GRUBUN FAVORİ TAKIMIYIZ'

Müsabaka öncesinde Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, grubun favorilerinden olduklarını söyledi. İtalya, İzlanda ve Macaristan ile birlikte yer aldıkları B Grubu'nu değerlendiren tecrübeli isim, "İtalya ile biz grubun favorisiyiz. Zaten 3 takım direkt çıkıyor gruptan. Tabii her türlü sürpriz olabilir ama biz güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.

NBA'de oynayan milli basketbolcuların şubat ayında oynanan elemelerde forma giyemeyeceğinin takım için eksiklik oluşturduğunu aktaran Tuncer, "Bu turnuvalar yıllardır böyle devam ediyor. Kış elemelerini hep NBA'deki oyunculardan eksik oynuyoruz. İyi bir performans gösterip, onların da olmadığı bir dönemde maçlarımızı kazanıp, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.