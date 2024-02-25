  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Rakip İzlanda

Rakip İzlanda

A Milli Erkek Basketbol Takımı bugün İzlanda’yı konuk edecek. İlk maçında İtalya'ya mağlup olan 12 Dev Adam'ın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci karşılaşması saat 16.00'da TRT Spor Yıldız'da başlayacak.

HABER MERKEZİ
Rakip İzlanda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün İzlanda'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 87-80 mağlup olan A Milli Takım İzlanda karşısında parkeden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.

'GRUBUN FAVORİ TAKIMIYIZ'

Müsabaka öncesinde Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, grubun favorilerinden olduklarını söyledi. İtalya, İzlanda ve Macaristan ile birlikte yer aldıkları B Grubu'nu değerlendiren tecrübeli isim, "İtalya ile biz grubun favorisiyiz. Zaten 3 takım direkt çıkıyor gruptan. Tabii her türlü sürpriz olabilir ama biz güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.

NBA'de oynayan milli basketbolcuların şubat ayında oynanan elemelerde forma giyemeyeceğinin takım için eksiklik oluşturduğunu aktaran Tuncer, "Bu turnuvalar yıllardır böyle devam ediyor. Kış elemelerini hep NBA'deki oyunculardan eksik oynuyoruz. İyi bir performans gösterip, onların da olmadığı bir dönemde maçlarımızı kazanıp, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA