Xhaka yaptı

ALMANYA Bundesliga'nın 23. haftasında lider Bayer Leverkusen, sahasında Mainz'ı 2-1 mağlup ederek namağlup serilerini sürdürürken, karşılaşmanın 3. dakikasında fileleri havalandıran Xhaka'nın gol sevinci gündem oldu. Golün güzelliğinden ziyade İsviçreli futbolcunun gol sonrası hareketi konuşuldu. Xhaka, gol attıktan sonra adalesini tutarak sekmeye başladı. Bayer Leverkusen'li futbolcular ve teknik direktör Xabi Alonso, endişeli bir şekilde Xhaka'nın durumuna baktı. İspanyol çalıştırıcı, kurmaylarıyla değişiklik konuşması yaparken futbolcular sevinci taklit etti ve sahada Granit Xhaka ile birlikte oyuncular gülmeye başladı ve durumun şaka olduğu ortaya çıktı. Bu an sosyal medyada gündem oldu.